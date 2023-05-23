有些人累積上千萬的財富後，單靠存股或ETF即能每年領息40至50萬元，小資族究竟能否一邊每個月領配息、一邊讓資產持續成長，甚至提早踏入退休生活？專家表示，投資必須愈早開始愈好，每個月定期定額買高股息ETF，是有可能辦到的，且很多高股息ETF只要銅板價，再把握2原則篩選標的準沒錯！

經常看到報章雜誌報導未滿40歲的存股達人，錢滾錢滾出幾百萬元，甚至擁有上千萬元的身價，接著投資在配息產品後，還能夠穩穩領息，實在讓人好羨慕！但對於資金不足的小資族來說，想要每年有40萬配息是否痴人說夢話？「所謂積少成多，只要趁早存，慢慢加大部位，一年想要擁有超過40萬元的配息收入，是可以辦到的。」專家說。

以最近5/24開募的復華投信近期募集的特選臺灣科技優息 (00929)為例，它是全台首檔月配息股票ETF，發行價格只有15元，每股不到20元的銅板價，對小資族來說入手價格相對親民。專家指出，假設每月定期定額以1.5萬元申購一張高股息ETF，10年可存到120張，當然期間市場有漲有跌，但若以平均年化報酬率及配息率皆為6%推算，10年後的總投入成本為180萬元，總資產可累積近247萬元，每月將近有1萬元的被動收入。

把握篩股2原則 存股關鍵手裡握

不過，哪些ETF的殖利率超過5%？其實，很多高股息ETF的長期配息率都不錯，有些甚至可以超過7%，只要把握2大原則從中精挑細選，依然可以找到高殖利率且穩定配息的高股息ETF。而2大原則分別是追漲抗跌效果強，以及留意指數調整頻率。

原則一：追漲抗跌效果強

能夠做為存股的商品，非常重要的就是空頭市場要能夠抗跌，當空頭市場不會跌的比別人深的時候，投資人方有信心持續投入，達到存股的目的。此外也擔心是否會領了息收、賠了價差或股價萬年不動，因此除了填息能力要強之外，最好也可以選擇具備優秀抗漲跌效果的ETF，如此才能抵禦熊市下跌風險，搭上牛市大好行情。

從台灣五大知名指數近5年來的報酬表現可發現，當股市處於牛市時，特選臺灣科技優息指數表現優於大盤，而當股市處於熊市時，它的報酬表現也相對抗跌，甚至在2018年中美貿易戰發生時，當電子類股下跌幅度超越加權指數，「特選臺灣科技優息指數」仍可維持正報酬，符合存股關鍵原則的好標的。

五大指數追漲抗跌效果。(圖片來源/理財新時尚Youtube影片)

原則二：勿讓指數調整頻率衝擊成本

每檔ETF調整成分股的頻率不同，有些是每年調整一次，有些則是每年調整指數2至3次，專家建議優先考慮調整頻率較少的ETF，以減少頻繁換股的交易成本，以及對成分股價的衝擊成本。尤其在個股配息後、填息前即調節成分股，常常會發生賺股息、賠價差的情況發生。

00929追蹤指數成分股周轉率僅40%。(圖片來源/復華投信Youtube影片)

00929追蹤的指數為「特選臺灣科技優息指數」，無論是殖利率、報酬率，各方面表現都在前段班，且成分股一年只會調整一次，費用也比調整頻率高的ETF低，是相當吸引人的高股息ETF。

00929 復華台灣科技優息集中在5/24~5/26展開募集，這檔ETF不但100%布局台灣最具競爭的電子科技產業，更是全台第一檔月配息股票型ETF，投資人可適度布局相關ETF有助一舉掌握股息股價雙收優勢。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。