彰化市一間知名大型庭園婚宴會館，日前驚傳賓客參加婚宴後，數十人上吐下瀉，其中一名參加婚宴的女子表示，她的父親因病治療中，又遇上這起疑似食物中毒的感染事件，病情雪上加霜。彰化縣衛生局表示，獲報後已展開清消、通報、送檢及調查等流程，部分檢體有驗出諾羅病毒，全案通報人數總計127人，其中65人送醫。

家住台中市的A小姐向媒體投訴指出 ，她在5月7日中午與父母及姪子到彰化市的一間庭園餐廳5樓參加婚宴，當天會場約有上百人，隔天家人即陸續出現上吐下瀉等症狀，經詢問餐廳，得知其他樓層顧客也有出現不適症狀。

她表示，之後陸續得知當天同一會場有近9成民眾出現上吐下瀉，有人甚至嚴重到住院，疑似「諾羅病毒感染」，更令她擔心的是，她的父親原本就因腦癌治療中，本來身體調養還不錯，但自從參加婚宴出現不適，至今身體仍相當虛弱，她的父親再即將進行手術，她和家人都十分擔憂。

事發當天宴會菜單。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

該庭園婚宴會館業者餐廳接受電話訪問說，5月7日後，陸續接獲反應指稱客人出現上吐下瀉等症狀，案發後，衛生局已進入餐廳稽查，當天的餐食也已送衛生局檢驗，檢驗結果須等待3周。

事發當天宴會菜色。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

他強調，因餐食都是依據標準作業流程管控，也全都是現場烹煮，因此得知有到店顧客用餐後出現不適症狀，他們已經一一關懷慰問，同時餐廳也想知道到底是哪個環節出問題。

彰化縣衛生局說，該局於5月8日接獲民眾反映餐後出現嘔吐、腹瀉等症狀，第一時間立即啟動流行病學調查，並至現場稽查環境衛生及採檢食品、環境及人體等檢體檢驗，並令業者暫停作業，全面進行廚房、供餐場所、廚具、食品容器具、環境（含大廳、廁所、宴席桌、椅）等之清潔消毒。

衛生局表示，依據潛伏期、症狀及群聚特性，初步研判為病毒性感染。爲防止食媒性傳染病造成第二波群聚，於5月11日再度前往現場督導業者進行第二次全面清消作業。本案自5／11清消後，已無新增個案。累計本案通報人數共127人，其中65人就醫。

衛生局指出，採檢食物、環境、工作人員、個案檢體共計64件，目前食物、環境檢體均無檢出致病菌；人體檢體10人檢出諾羅病毒，惟仍須進行進一步分型比對及疫調分析，本案該局已主動通報消保官協助消費者權益。

衛生局提醒，諾羅病毒只需極少的病毒量便可傳播，食入被諾羅病毒汙染的食物或飲水、接觸被諾羅病毒污染的物體表面，都可能受感染，應注意個人衛生、正確洗手，並避免接觸傳染，以防將病毒傳染給家人或朋友。