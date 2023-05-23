新北市瑞芳區23日上午瑞芳火車站前，有瑞芳分局的警車被民眾行車記錄器拍下行經路口時未禮讓行人，並上傳到LINE社群。瑞芳分局下午表示，已依規定開出2張罰單，並將駕車的鍾姓員警記申誡一次。

依民眾上傳的行車記錄器畫面顯示，一部瑞芳分局的警車23日上午約10時25分左右，在瑞芳火車站前右轉明燈路三段，當時行人穿越道上有一男一女正在過馬路，眼睜睜地看著警車從眼前揚長而去。

這段影片被民眾傳上LINE社群後，引起許多民眾的討論，認為開車的員警不僅「知法犯法」且「執法犯法」。

23日下午，瑞芳分局在經過調查後表示，上午鍾姓員警駕駛著巡邏車自九份下山，擬前往四腳亭執行聯合路檢勤務，在行經瑞芳火車站前右轉明燈路三段時，因一時疏忽未打方向燈，也未於路口禮讓行人。

瑞芳分局表示，從民眾上傳到網路的影片看來，員警的違規事實明確，已依《道路交通管理處罰條例》開出兩張罰單，一張是「未依規定使用燈光」，可處新台幣1200元以上、3600元以下罰鍰；另一張則是「未暫停讓行人先行通過」，可處1200元以上、6000元以下罰鍰。

瑞芳分局強調，已多次向員警宣導禮讓行人，但鍾姓員警仍疏忽未注意，分局除依法開罰外，也予以記申誡1次，並已此作為案例加強教育訓練，避免類似案件再度發生。