每個小朋友都聚精會神、發揮無限巧思與創意揮灑畫作。(于家麒攝)

書法比賽則以禁止無人遙控飛機為書寫主題，以傳統的中華筆墨宣導飛安知識。(于家麒攝)

金門航空站配合交通部民用航空局於今（23）日下午在該航廈觀景台及會議室辦理「飛航安全宣導活動寫生及書法比賽」，向地區學童推廣飛航安全的觀念。來自全縣各國小及5所國中約120名師生齊聚一堂，發揮天馬行空的無限創意，將心中想表達的飛安宣導意象躍然於紙上。

來自全縣各國小及5所國中約120名師生齊聚一堂，將心中想表達的飛安宣導意象躍然於紙上。(于家麒攝)

寫生作品以航廈現場景觀描繪為主，優勝選手在6月1日進行頒獎。(于家麒攝)

金門航空站指出，寫生作品以航廈現場景觀描繪為主，只見每個小朋友都聚精會神、發揮無限巧思與創意揮灑畫作，為活動增添繽紛的色彩；至於書法比賽的主題則以禁止無人遙控飛機為書寫主題，所有國中參賽選手齊聚一堂，以傳統的中華筆墨呈現飛航安全宣導觀念。所有作品將於5月25日邀請專家進行評比，優勝選手在6月1日進行頒獎，作品也將於航廈展出讓所有旅客一同欣賞，以達飛安宣導的目的。

金門航空站主任洪念慈與參賽小選手們交流創意，向下紮根飛安觀念。(于家麒攝)

金門航空站主任洪念慈期望藉由活動，讓飛安思想的種子在新一代的主人翁心裡向下紮根。(于家麒攝)

優勝選手在6月1日進行頒獎，作品也將於航廈展出，以達飛安宣導的目的。(于家麒攝)

金門航空站主任洪念慈說，大家還記得自己小時候第一次搭飛機前往台灣時的那張興奮又雀躍的臉龐嗎？每張燦爛的笑容就是航站最想要守護的模樣；而金門民眾的飛航安全也始終為航站最重要的使命，每年舉辦的飛航安全宣導活動就是希望飛安不只是口號，而是讓飛安思想的種子在地區新一代的主人翁心裡向下紮根，一起守護飛航安全，迎接旅客燦爛笑臉。

洪念慈也呼籲，在機場周邊農地焚燒稻草、宮廟施放高空煙火與天燈，以及操作時下流行的遙控無人機，對於飛航安全均產生巨大的威脅。航站也懇請所有參與師生在活動結束後，向自己的親朋好友以及長輩親屬多加宣導，注意這些有礙飛航物體的施放安全，共同維護金門地區的飛航安全。