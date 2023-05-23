高齡老翁經眼底鏡檢查，發現患有白內障，隨即啟動綠色通道轉診治療。(台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真)

大武鄉衛生所眼科專科門診，自108年7月開辦至112年4月共計服務972人次。(台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真)

過度紫外線曝曬及常使用3C產品所發出的藍光造成視力傷害的事件時有所聞，台東縣衛生局針對大武地區民眾眼科診療需求，結合高雄醫學大學附設中和紀念醫院駐點大武鄉衛生所，開設眼科專科門診，日前啟動綠色通道，讓一名白內障高齡患者，直接前往高醫手術治療，並可就近在衛生所回診。

居住在台東市區高齡80歲的陳伯伯，因雙眼視力模糊，嚴重影響生活，經友人推薦至大武衛生所眼科專科門診就診，經許淑娟醫師檢查發現其患有白內障，隨即啟動綠色通道至高醫進行手術治療，目前右眼視力已經恢復正常，左眼也在復原中。陳伯伯說可以在大武衛生所專科門診看診，並且直接安排到高醫手術治療，後續回診還能就近回到衛生所追蹤，真的很方便。

衛生局長孫國平指出，南迴線並無眼科專科醫師，有眼底鏡檢查及眼疾需求之民眾，自行就醫就得花1-2小時車程，才有眼科醫師診治。因此，縣府攜手高醫駐點大武鄉衛生所，開設眼科專科門診，看診項目包含一般眼疾、白內障、黃斑部病變等，固定每週1診次15：30-14：30遠距門診，及每季2診次駐點門診，自108年7月開辦至112年4月共計服務972人次。

大武鄉衛生所眼科專科門診及高醫提供患者雙向醫療照護，綠色通道縮短病人轉診等待時間及加速手術住院快速通關的服務，不僅減少民眾多次往返奔波，也共同弭平城鄉醫療差距。