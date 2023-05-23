已故男星「青蛙王子」高凌風2014年因血癌病逝，享壽63歲。其前妻金友莊過去跟陳維齡、洪百榕、Vicky、林秀琴等人組成「大嫂團」，而近年來鮮少出現在螢光幕前的她，近日攜女兒葛宸羽登上節目，分享高凌風時常進入兩人「夢鄉」的故事。

近期，金友莊攜女兒葛宸羽登上節目《命運好好玩》，除了分享自己淡出演藝圈的心路歷程外，更透露自己或許是與高凌風相處太久，因而他出現在夢中時，偶爾會是吵架的情境，並娓娓道來夢境中的內容。金友莊表示自己生下葛宸羽後，高凌風因年紀大了想留在家人身邊享受與他們度過的時光，更多次帶他們出去看電影、大啖美食，此舉卻讓做為媽媽的金友莊擔心孩子無法收心念書，因而與他吵架，直至從夢境中清醒，讓她忍不住感嘆：「他都已經離開了，還這麼關心孩子。」

此外，葛宸羽也補充自己夢見高凌風的畫面，表示自己大多夢見玩樂相關的畫面，像是出門玩、吃東西、看電影等，「我夢到的就是日常吃喝玩樂，是快樂的那一種。」然而，葛宸羽也坦言自己並沒有很喜歡夢到高凌風，「因為這會讓我更難過，當夢到快樂的東西，等你清醒後會發現其實現實中並沒有在。」這落差感容易讓情緒波動很大的她醒來後更覺得失落、空虛。

高凌風離世9年仍常入夢！（影片來自命運好好玩官方YouTube，如被移除請見諒。）

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