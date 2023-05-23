截至2023年3月底，淘寶台灣站是「天貓淘寶海外」各市場中NPS（net promoter score）最高分的一個分站。此次更是淘寶在亞太首次接入國際行動支付Apple Pay，為消費者打造操作流程更為簡單、快速的跨境電商支付新模式。

天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟表示，這次引入Apple Pay的便利支付服務功能，不僅簡化支付流程並提高支付安全性，在淘寶跨境交易的支付里程碑上成功往前邁進，讓台灣市場成為淘寶在亞太第一個接入Apple Pay的市場，得以進一步推升在金流、支付層面的在地生態圈布局，淘寶的用戶自5月31日起將可於淘寶APP中直接選擇以Apple Pay付款。

本次Apple Pay邀請中國信託銀行共襄盛舉，為Apple Pay綁定中信卡的淘寶用戶推出專屬優惠：首波推出累加可達15％的回饋，不僅加強消費體驗、網購回饋更有感，更降低消費者對跨境網購操作的難度。