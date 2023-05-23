台達電此次發表全新品牌價值主張：「Intelligent智慧物聯、Sustainable節能永續、Connecting價值共創」，並以「智慧永續產業園區」為主軸，展示園區最新科技解決方案，台達表示，發揮在樓宇自動化領域專長，全新展出園區戰情中心管理平台、結合了AI與雲端訂閱制的VORTEX雲端監控服務，以及整合空調、照明、投影機、室內空氣品質偵測器等物聯網設備的智慧會議室環控系統，園區的低碳交通發展也是看點之一，台達將展出具備微電網概念的電動車充電基礎設施以及能源管理系統，針對電動車充電需求增加，協助充電服務提供者確保在既有電力基礎設施下提供可靠的充電服務。

此外，為因應產業園區龐大的資料量及運算需求，台達提供一站式資料中心解決方案，並展示旗下冠信電腦的電腦陣列（PC Array）產品，展現台達在資通訊基礎設施的產品及技術布局實力。

受到外資及投信連兩天賣超影響，台達今天股價收低。