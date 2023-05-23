由標普全球編製的漢堡商業銀行(HCOB)綜合PMI，在五月為53.3，低於四月的54.1。該讀數仍遠高於50榮枯線，然低於預估的53.5。

相同的數據，在德國為54.3，法國為51.4，歐元區以外的英國為53.9。

牛津經濟(Oxford Economics)的Ricardo Amaro說，儘管五月出現較慢的增速，第二季至今的PMI表現，仍顯現出堅實的GDP成長，但是這也與其它調查數據有不一致的地方。

HCOB首席經濟學家Cyrus de la Rubia說，由於服務業的健康表現，歐元區第二季GDP可能已經出現成長，但是製造業卻大力地拖累整體經濟。

歐元區服務業PMI初值，則從四月近1年高點的56.2，降至五月的55.9，但稍優於預期的55.6。

儘管新業務成長放緩，但服務業員工人數強勁增加。就業指數儘管低於4月高點的55.6，但仍來到55.0。

隨著對製成品需求的下降，歐元區的製造業PMI持續萎縮，從45.8再跌到44.6，為自2020年5月以來的最低點，當時新冠疫情開始壟罩全世界。該讀數也低於預期的46.0。

衡量產出的指數跌至46.3，為近6個月新低。

供應鏈得到復原，以及能源價格走低，讓工廠的投入成本以近7年來最快速度下降。工廠也因此得以降價，產出價格指數從51.6降至49.0。