民進黨近日因im.B案風波延燒，已有立委陳歐珀宣布退選，但綠營後續的提名作業仍在進行。民進黨主席賴清德拍板，未來立委選舉團隊將稱為「民主大聯盟」，徵召人選以「跨黨派、跨世代、跨領域」為原則。外傳曾在太陽花運動活躍的民進黨前副祕書長林飛帆，及網美「雞排妹」鄭家純，都可能被徵召參選艱困區。對此，媒體人黃揚明直呼太棒了，真是傑出的一手，拜託一定要參選到底；粉專政客爽也表示熱烈歡迎。

林飛帆曾扮演太陽花運動領導人物，也曾長期關注南鐵東移案，他曾為此發文強調，「對於賴清德，我無法再有期待，我無法再有信任！」但後來他接受民進黨副祕書長一職，還傳出月薪高達新台幣9萬元，與一般年輕人的起薪有極大的差異，因此在網路上被人戲稱揶揄為「林九萬」。雞排妹鄭家純則曾參加太陽花運動尾聲的「大腸花論壇」，與太陽花領袖陳為廷的互動引發熱議，後來也毫不掩飾政治立場相挺綠營爭議行為。

黃揚明得知兩人可能被徵召代表綠營參選一事，今(23日)在臉書發文直呼「太棒了，真是傑出的一手！拜託一定要參選到底！」政客爽也表示「飛帆不投、無帆郊遊！家純出征、寸草不生！歡迎歡迎熱烈歡迎！這陣容可以讓民進黨拿到全台灣87％的選票，讚！」

網友表示「黨難道以為他們還吸引得到中間選民嗎？是因為在電腦的世界被演算法搞的同溫層太厚了吧！殊不知他們只能吸引基本教義派嗎？刺客不是這樣玩的吧，去年陳時中的結果還不清楚嗎...」、「這真是天作之合」、「請堅持參選到底」、「我要看到，他們到底可以把民進黨的選情敗到什麼程度」、「超越焦糖⋯民進黨的年輕世代，永遠不會讓人失望」、「哪裡跨黨派…？賴清德是不是口誤」、「根本考驗選民智商」。