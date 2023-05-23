台中市1名「擁5億房產」賴姓高中生，和1名夏姓地政士助理辦理同婚登記，不料2小時後從夏男10樓住處墜樓亡，賴母指控處理賴家房產的夏男涉謀財害命，全案撲朔迷離，法醫高大成也協助調查死因；然而，住在正下方的9樓住戶透露，案發前未聽見爭吵聲，只聽到一聲巨響，日後也不斷夢到「被蛇追趕」，還有1條蛇「斷3截」，後來到土地公廟拜拜獲指示，也將知情的過程向檢警說明，希望能對墜樓案釐清有幫助。

據《三立新聞網》報導，住在樓下的9樓住戶提到，案發當天和妻子在家，當時也沒聽到爭吵聲音，大約上午10時許，妻子於陽台曬衣服時，突聽到一聲巨響，當時2人認為該聲音不像發生車禍撞擊的聲響，但朝外探頭，卻因為被陽台外的裝置擋住，什麼都看不到，不久後便聽到救護車鳴笛聲，才知道有事發生，但不知賴男墜樓。

鄰居也透露，得知是墜樓案件後，晚上睡覺時不斷夢到「被蛇追趕」，而其中1條蛇還「斷3截」，夢中的奇特畫面讓他醒後趕緊去土地公廟拜拜，才得知是土地公「託夢」，事後也將所知的過程向檢警說明，也希望對這起賴男墜樓案有幫助，而自己也能比較心安。

昨(22)日上午10時，台中地檢署開偵查庭訊問夏家父子，根據近日家屬提出質疑及全案諸多疑點，釐清案情，訊後2人均請回。

另外，受家屬委託協助調查的法醫高大成也提出相關疑點，死者陳屍現場草皮枯死，疑死者生前遭下毒，墜樓後毒物嘔吐濺出，才會使草皮枯萎，另外，從10樓高墜樓，依拋物線原理，不太可能在發現處的草叢發現遺體，再發現死者僅右手肘骨折，未見顱內及腹腔出血跡象，一般墜樓案件傷勢不會這麼輕。

高大成最新提出的疑點，則懷疑死者是被搬運到低樓層再偽裝成墜樓意外，並懷疑可能有共犯；高大成說，一般顱內出血死亡，會造成俗稱「熊貓眼」黑眼圈，但勘驗遺體並無「黑眼圈」特徵。但聽到消息指出，死者疑有顱內出血，他質疑，若顱內出血、卻無「黑眼圈」，可能是死後墜樓。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！