新光三越萬久金箔蛋糕、虎屋羊羹、Baked Mallow、一保堂茗茶共4大日本人氣新品首登台。（新光三越提供）

新光三越端午禮品即日起開賣，首推獨家5大米其林必比登餐廳粽，5顆名粽990元，業者表示，這是第2年在端午檔期推出必比登粽子組合，去年開賣第一周就完售，今年限量1500組預計也很快售罄；另本檔初登場、也是最高價的六福旅遊集團「龍王極品鮑魚粽禮盒」，單顆要價就2180元，也破單顆價格新紀錄。

新光三越「不二糕餅蛋黃酥」12入禮盒，969元。（新光三越提供）

新光三越進一步表示，受到今年蛋荒、豬肉上漲等影響，幾乎各家餐廳名粽都漲價，如「不二糕餅」的蛋黃酥禮盒，蛋黃酥單顆漲到80元，今年新光三越端午禮品平均上漲1～2成，但看好送禮商機不減，備貨量較往年擴大達7萬份，超越去年的4萬多份，客單價約1300～1400元，業績仍預計翻倍成長。

SOGO忠孝館「郭榮市火腿紅藜粽」，5入439元。（SOGO提供）

SOGO復興館「瓦城 ThaiＸShann嚴選飄香粽」6入每組980元，加贈瓦城集團美味饗樂券。 （SOGO提供）

SOGO台北店表示，因原物料價格上漲，部分端午粽子與禮盒價格略微上揚，漲幅落在5％～10％，將於6月6日～6月26日推出端午檔期，今年集結米其林星級、在地名店及5星飯店，囊括台灣味的南部北部粽、湖州上海粽、異國風味粽及素食養生粽，整檔業績預計可成長2成。蔬食者推薦台北米其林必比登推薦的SOGO忠孝館祥和蔬食三杯素粽，即使是蔬食也能吃得很澎湃；SOGO復興館祭出獲米其林一星殊榮的富錦樹台菜香檳－富錦樹星級珍鮑干貝粽。

遠東百貨「福華大飯店福兔經典鮮肉粽禮盒」8入1688元。（遠百提供）

遠東百貨「祥和蔬食料理三杯素粽套組」10入1500元。（遠百提供）

遠東百貨表示，今年端午禮品因大部分是跟遠百配合已久的廠商，許多成本由廠商自行吸收，少部分漲5%上下，以反映原物料成本。品項同樣有祥和蔬食的三杯素粽，還有遠東香格里拉、晶華酒店、寒舍集團、台北君悅酒店、福華飯店、陽明春天等星級飯店名粽精選。