自從邊境解封後，許多台灣人紛紛湧向日本旅遊，反過來卻少有日本人來台，對此不少分析認為，這是因為日幣貶值，導致日本人傾向國內旅遊居多。近日有台灣民眾前往日本時，參加位於東京的「台灣祭」，畫面曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，他近日參加在日本東京的台灣祭，只見現場人山人海塞滿整個會場，現場除了設有各式各樣的小屋販賣夜市美食，還特地擺出台北市知名地標「歪腰郵筒」的仿造品、台南市的吉祥物「魚頭君」。

台灣祭擺出歪腰郵筒、魚頭君等台灣味裝飾。（翻攝自爆廢公社二館臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「人超多」、「參加完回台灣，還可以參加一次日本祭」、「沒想到還有郵筒出場的份」、「台灣有日本祭，日本有台灣祭，不想去日本就去台灣的日本祭，想去台灣祭的台灣人就可以去日本參觀他們的台灣祭」、「歪腰郵筒為什麼沒有台灣人排隊拍照呢？哦對了這裡是日本」。

本網先前曾報導，旅遊電商平台KKday曾公布「解封後入境旅遊洞察」，發現來台的國際旅客前5名為韓國、日本、港澳、新加坡、馬來西亞；針對此現象，日本產經新聞台北支局長矢板明夫分析，這是因為「日本人沒有錢了」，所以才會從出國旅遊改為國內旅行。