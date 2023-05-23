學生們展示作品。（君毅高中提供／李京昇苗栗傳真）

君毅高中特別在畢業前夕，近日舉行多媒體技術科畢業成果會，藉此展現學生創意和課程亮點，並鼓勵學生做中學、學中做。

為培養苗栗在地創客人才，君毅高中多年前斥資打造竹苗唯一創客基地，近年積極發展3D列印與雷雕、雷切、紙切技術。

校方指出，這次畢業成果展的主題為《吾知》，希望同學們能知而行，透過小組的討論及創作，從而知道做什麼，如何做，為何做，充份了解自己的能力。

師生特別為畢業展創作「搭弓滿弦，蓄勢待發logo」，希望「吾有夢想薪火相傳，知識成就任逍遙」，盼君毅多媒體技術科創客精神傳承不息。

指導老師鄭瑞文表示，本次展出作品是學生運用3年所學，結合mini CNC、3D列印、雷雕、雷切、紙切等技術，孩子們充分運用君毅幸福七力，多次與老師討論作品細節，反覆修改，方能順利產出成品。

科主任洪曉玲表示，學生創作3D動畫，巧妙與教室櫃子虛實互動是今年新亮點，此外本屆首次利用微型車床製作木工筆，大家選擇自己喜歡的造型，再用雷射雕刻紀念文字，作為科內致贈同學的畢業禮物。

學生陳方翎表示，藉由成果展呈現我們3年學習及訓練，老師交由我們自己統籌規畫、創作設計、行銷推廣，每1個作品都是我們的嘔心瀝血爆肝作品。

學生郭家誠說，所有努力都是為了呈現更好的作品讓參觀者能夠滿意，看到來賓、老師、學弟妹們驚豔的表情，讓我們感覺這陣子的努力都沒有白費。

校長林慶旺表示，君毅多媒體技術科電競特色遠近馳名，學生表現佳、成果豐碩，因此招生順利。多媒體技術科能有今天的成就，多虧了老師們的辛苦教導，也謝謝同學們的用心配合，希望同學們未來能成為君毅的驕傲。