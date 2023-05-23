在一段感情中有些人即便分手了，心裡依舊會想著前任，《星座好朋友》運勢專欄指出，巨蟹座、射手座、雙魚座、獅子座、水瓶座分手後依舊會關注前任動態，但不會與對方復合，其中巨蟹座還想要有繼續相處機會，導致分手後會忍不住關注前任動態；水瓶座則是出自於好奇心去關心。

▍巨蟹座

巨蟹座當結束一段感情時，不會讓對方的記憶從腦海裡消失，依舊會默默的想念對方，即使當不了情人也還想要有繼續相處的機會，導致他們分手後會忍不住關注對方動態。在愛情當中受過傷，巨蟹座自己也知道，就算復合也無法回到當時的情感。

▍射手座

射手座一旦下定決心想要分手，就算對方拚命挽回，也無法讓射手座回心轉意，認為已決定的事情就是定局，雖然他們還是會關注前任動態，但並不代表有想與對方復合，只是突然想知道對方過得怎樣，或透過共同朋友打聽一下而已，在未來的場合碰面才不會顯得尷尬。

▍雙魚座

雙魚座在談戀愛時總是相當投入，甚至會有重色輕友的毛病，如果最後的故事依舊走向了結局，雙魚座會理性知道雙方都存在一定的問題，才會導致分手，但雙魚座依舊會忍不住關注對方動態，這樣的心態還是有把前任當備胎的可能性。

▍獅子座

獅子座在感情中是相當霸道的，即使分手後也還是會關注對方的近況，而他們也希望自己被關注，但又不願意低頭，更不能讓自己的後悔之情被暴露，如果獅子座依舊自尊心作祟什麼都不講，這一段感情就只能夠無疾而終了。

▍水瓶座

水瓶座對待感情非常理性，即便開始一段感情，也不會把對方當成是人生的唯一。在相處過程中，時常讓另一半感覺不被重視。水瓶座跟情人分手後，依舊會關注對方動態，卻完全沒有想要復合的念頭，不過是出自好奇心去關心而已。