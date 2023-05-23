悠遊卡公司強推「悠遊付」，但悠遊付23日卻發生系統維護無法使用，引起網友炮轟為「地表最差電子支付」。悠遊卡公司回應，進行資料結構優化時，發現系統運作較為不順暢，因此於下午3時至4時30分暫停部分系統運作，若民眾提出相關乘車損失舉證，可致電客服中心，由悠遊卡公司協助補償。

悠遊卡公司下午透過臉書表示，因系統維護，無法使用悠遊付APP交易服務包含生活繳費、嗶乘車和悠遊卡讀卡機等，造成不便，敬請見諒。

但網友質疑，「怎麼可以白天維護」、「地表最差的電子支付，就這樣還好意思推行電子支付？連搶修多久都不說！都半小時了還無法使用！」、「系統維護一般是在深夜，流量最少、影響最小的時候執行。現在的系統維護是？當機？」等。

悠遊卡公司回覆，今日進行資料結構優化過程中，發現自下午2時起可能造成系統運作較為不順暢，為避免影響消費者使用體驗與權益受損，於3時起至4時30分暫停部分系統運作，並於4時30分後資料結構優化完成，系統全面恢復運作。

悠遊卡公司指出，對於期間造成民眾不便，感到非常抱歉，暫停部分系統運作期間，若民眾提出相關乘車損失舉證，可致電至客服中心4128880，並由悠遊卡公司協助補償相關損失。