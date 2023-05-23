一名蘇姓準醫師結婚前夕投宿民宿，卻在半夜闖入一間住有4名女子的房間，脱褲做出不雅舉動，女子驚醒並報警，蘇男21日如常完成結婚儀式後，遭函送法辦；事情曝光後，準新郎醫師身分被肉搜，網友更起底他的親叔叔竟是台南市衛生局長蘇世斌。蘇世斌下午表示，這名年輕人已成年，有責任面對他所犯下的錯誤，本案已進入處理程序，就讓他自己處理。

4名女子20日到台南某民宿住宿，深夜卻有一名不明男子從陽台外開放空間闖進她們的房間，並進行猥褻，其中一女感覺胸部被人碰觸，另一名女子則是床被大力搖晃而驚醒，睜開眼，竟看到一名裸男對著她臉部不到5公分距離「打手槍」。

眾人被嚇到驚醒並報警，警方調閱監視器畫面，掌握蘇男涉案，蘇男對犯行辯稱「喝醉不記得」，但承認監視器拍到的是他本人。台南市警局第三分局表示，蘇男21日當天下午已完成筆錄製作，訊後依強制猥褻、侵入住居罪嫌函送法辦。

這起案子隨著原Po在Dcard發文後，引發熱烈討論，網友肉搜發現，蘇男在案發後幾小時就結婚，準新郎與新婚妻同為準醫師，而且親叔叔竟然是台南市衛生局長，網友直呼「結婚前做這種事到底想什麼？」、「背景好硬」。

台南市衛生局長蘇世斌受訪表示，年輕人已經成年，有這個責任面對所犯下的錯誤。（曹婷婷攝）

蘇世斌下午受訪時，默認這位年輕人是他的姪子。他簡短說，這名年輕人已經成年，應該有責任去面對他犯下的錯誤，目前全案已經進入處理程序，就讓他自己處理。

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