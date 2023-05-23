香港國泰航空空服員被指歧視非英語乘客，事件即時發酵，不但被大陸網友狠批，連官媒《人民日報》海外版、《北京日報》等紛紛發文批評，認為國泰不能單單道歉了事，應該重拳整頓。

中共中央《人民日報》海外版旗下新媒體發表評論文章稱，這種新聞發生在香港回歸25年多後、香港局勢由亂轉治已3年的2023年，讓人震驚。文章指出，不少網友發帖，國泰航空服務人員歧視中國大陸乘客的消息不是孤例。這家由外國人成立、母集團有英資背景的航空公司，在香港經歷了回歸前的近50年歲月，其公司文化似乎保留了某種崇拜洋人、尊重香港人而看不起中國大陸人的乖戾情緒和莫名優越感。

該文認為，一個在全世界有業務的航空公司對乘客抱有地域性歧視，只能暴露公司的業務素質之低，暴露部分人的國族認同偏差、心理扭曲以及文化和專業素養之低。國泰航空不能只是每次道歉，而應重拳整頓，建章立制，從根子上剎停歪風。

文章指出，香港正日益重視普通話，年輕一代的普通話水平突飛猛進，公務員隊伍對普通話的要求越來越高。在香港，崇拜英語而看不起普通話的逆流勢必將湮滅於歷史大潮。

《北京日報》文章指出，如事實屬實，空乘言語間的歧視意味，傷害的就不只是此次航班上的大陸乘客，而是所有國人的感情與尊嚴。

文章還稱，在二級市場上，國泰航空呈震蕩下跌趨勢，公司股價年內已跌超過10％。面對頹勢，還不知尊重市場、珍惜用戶，那麼本就骨感的業績早晚也都保不住。