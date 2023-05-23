亞果遊艇集團旗下亞平遊艇，看好國內不同客層的遊艇玩家與商用市場，今年火力全開，引進芬蘭、義大利和波蘭等歐洲國家生產的遊艇、快艇、和帆船等不同尺寸和功能的產品，今年6月將首度交出第一艘船艇給台北買家，並從今年7月起，開始進入密集交船期。

亞平遊艇總經理張慶祥23日表示，台北買家向亞平訂的27呎快艇，目前正在進行最後檢測，預定6月中就可交船，該買家在宜蘭烏石港進行載人的商用航行。

張慶祥指出，這艘芬蘭的2022 Motorboat Awards Winner，船價只有520萬元，加上運費、先進設備安裝、測試、辦證等，全額約620萬元上下，跟售價2,000萬元以下的31呎到41呎的瑞典老牌遊艇Nimbus一樣，屬於平價高級款，是亞平主打國內遊艇市場的利器之一。

他說，為了滿足國內不同遊艇買家的需求，亞平除了引進芬蘭的2022 Motorboat Awards Winner得主品牌Quarken Boats，也針對重視產品質感與預算高的買家，引進67呎到78呎的義大利精品豪華遊艇，對於想要以招待客戶為主的務實買家，引進波蘭第四代多功能遊艇，以便兼容個形式買家。

張慶祥表示，由於亞平代理的國外遊艇，甚受國內各層遊艇買家喜愛，經過下訂、等待之後，從今年6月開始，到今年底，至少另有5艘各式遊艇、帆船或快艇，將陸續交給買家，包括Quarken Boats、Cranchi E52F、Solaris 47、Nimbus C9和Galeon 500FLY等。

他說，由於新冠疫情的影響，國內的遊艇生產期程也受到部份延宕，在運抵國內之後，從報關、到完成海試，最少還要再等2個月，今年可以說是亞平遊艇代理的先鋒年，也繳出不錯的成績，亞平也將帶客戶參加摩納哥船展，拓展商機。