美國國防部今年2月底指出，伊朗核武發展進步神速，只需要12天就能製造出一枚核彈所需的裂變材料。近期又有調查發現，德黑蘭當局正在興建新的核設施，該設施位於地底深處，很有可能超過美國武器的攻擊範圍。

美聯社引述加州「詹姆士．馬丁禁止核武擴散研究中心」（James Martin Center for Nonproliferation Studies）指出，衛星畫面顯示伊朗工人正在鎬山（Kūh-e Kolang Gaz Lā, 英文名Pickaxe Mountain）挖掘隧道。鎬山位於納坦茲（Natanz）核設施南邊，工人們在山坡上挖了4個出入口，東、西兩邊各2個，每個出入口寬6公尺，高度為8公尺。

IRAN BUILDS IMPENETRABLE NUCLEAR SITE#Iran is building a nuclear facility so deep in the earth that it is likely beyond U.S. reach@FDD | @jongambrellAP pic.twitter.com/dF41ONzESw — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) May 23, 2023

專家分析現場工程的土堆規模，研判該處地下設施的深度介於80至100公尺之間。另一個長期關注伊朗核發展的華府非營利研究機構「科學暨國際安全研究所」（Institute for Science and International Security）則認為，該設施的深度不止於此。

圖為伊朗前總統艾馬丹加（Mahmoud Ahmadinejad）於2008年前往納坦茲地下核設施視察。（資料照／美聯社）

這樣的規模顯示伊朗極有可能以山地作為掩護，在地下建設多組離心設備來濃縮鈾，並加快製造速度。過去美國為了打擊伊朗的地下核設施，曾研發出穿透深度達60公尺的GBU-57巨型鑽地炸彈，但對新建的納坦茲地下核設施而言，這樣的威力可能不夠，「深度是一個問題，我們更難把它摧毀了，」詹姆士．馬丁中心研究員Steven De La Fuente表示。

如果無法使用炸彈攻擊，外交手段也失敗的話，美國及其盟友（如以色列）可能重新訴諸其他攻擊武器，像是電腦病毒、無人機或暗殺科學家的方式，來破壞伊朗的核武計畫。