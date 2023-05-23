台中市22日入夜下起一陣大雨直到23日早晨，中部水庫終有進帳，自昨夜0時至今日中午，鯉魚潭水庫集水區一夜降下約66毫米的雨量，預估可入庫250萬噸的蓄水，雖鯉魚潭水庫有效蓄水量仍未達2分之1，但不無小補；而德基水庫進帳116.721萬噸，有效蓄水量達51.1％。

今年降雨不多，導致中部水情稍微吃緊，昨晚降雨稍微緩解水情，鯉魚潭水庫今日凌晨0時水庫蓄水量約5190萬噸、蓄水率44.92％，雖今日上午未持續降雨，但昨晚一夜的雨水令水庫有所回升，直到今日中午12時，鯉魚潭水庫蓄水量達5379萬噸，增加189萬噸，水位也增加0.80公尺，回升至282.53公尺。

鯉魚潭管理中心主任鍾清源說，目前水庫蓄水量人未達50％，但統計凌晨0點至今日中午12時，水庫集水區共降下約66毫米雨量，預估能為水庫帶來約250萬噸的蓄水，希望接下來的梅雨鋒面能持續帶來降雨。

大甲溪發電廠表示，一夜降雨也為德基水庫帶來進帳，今日凌晨0時德基水庫水位為1380.025公尺，直到中午為1380.70，水位共上升約0.675公尺，並為德基水庫帶來116.721萬噸的進帳，水庫逕流量為20 CMS。

由於近日德基水庫全力蓄水，「只進不出」，昨天水庫有效蓄水容量已回升至50.56％，今天下午則達到約51.1％，回升至一半以上的有效蓄水容量。

另外，警方也表示，德基上游集水區從昨晚開始下起陣陣大雨，下下停停；雨勢造成台8線發生土石流，公路總局基於77k靈甫橋路段安全考量進行封路，直至今天上午10點多已派員搶通，中橫便道目前已開放通行。