民進黨立委賴惠員今( 23 日)遭國民黨立委參選人徐巧芯、游淑慧、張斯綱踢爆中正大學政治研究所碩士論文涉抄襲。媒體人黃揚明分析，賴惠員否認的SOP正走向「林智堅模式」，但她的全國知名度並不高，徐巧芯等人是劍指民進黨主席賴清德，「考驗的是民進黨在學倫議題上反省的決心」。

徐巧芯等人今在記者會指出，賴惠員2009年所做之中正大學政治研究所碩士論文，與2006年另名研究生高參發的論文內容，有多達36.8％的內容是在網路上可以找到的重複內容，質疑只有文獻檢閱跟訪談內容不同，其他都抄襲，整個事件「跟林智堅87％像」。賴惠員則解釋，今年三月就曾比對過，論文相似度僅19%，有符合標準。中正大學稍早表示，收到檢舉案後將啟動調查程序。

媒體人黃揚明在《大新聞大爆卦》節目中表示，「賴惠員否認的SOP即將走向『林智堅模式』」，他認為政治人物面對抄襲檢舉，最好的回應就是交由學倫會審查，一翻兩瞪眼，大不了在選舉公報上拿掉碩士學歷就好。

但黃揚明分析，賴惠員除了「波波牙醫媽媽」的問題，和先前黨內初選時與對手互揭瘡疤以外，在全國的知名度並不高，徐巧芯此舉是劍指賴清德，要檢驗賴清德的學倫標準是不是打假球，若賴惠員的抄襲被證實，屆時民進黨會不會提名、讓賴惠員登記參選，「考驗的是民進黨在學倫議題上反省的決心」。

黃揚明也點出，關鍵在於學論會的審查結論，就算賴惠員的碩士學歷被撤銷，但賴惠員可能初選時就自行避開有爭議的碩士學位，「這就是一個巧門」，但會讓人質疑民進黨的學倫條款是打假球，後續就交給社會公評，究竟是不是打假球，就看賴清德怎麼接球。

黃揚明也坦言，在台南市第一選區國民黨暫無有力的競爭人選，恐怕學論風波對於賴惠員個人的選情影響並不大。