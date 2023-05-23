遊客日前在綠島虐待梅花鹿，影片引發民眾撻伐，台東縣動物防疫所接獲舉報後，事發隔天立即派員前往綠島調查並收集證據，已掌握嫌疑人及店家資訊釐清案情，依動保法相關規定處置，最高處200萬元以下罰鍰。違法散佈影片及拍攝者同樣得挨罰。

綠島梅花鹿生態園區張姓負責人日前指出，園內梅花鹿遭陳姓遊客狠踹，鹿腳扭傷，獸醫師檢查後認定小鹿受到嚴重驚嚇，傷勢雖有好轉，負責人說，小鹿食慾不佳，也不敢出門、靠近人類，他說，最嚴重的應該是心理受傷。

縣府農業處長許家豪表示，動物防疫所5月16日接獲民眾通報疑似傷害虐待梅花鹿案件，隔日立即派員實地調查，目前已掌握飼養梅花鹿店家及涉嫌傷害虐待梅花鹿的遊客資訊，動物防疫所將依據動物保護法第6條「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物」規定，最重可處200萬元以下罰鍰。

許家豪再次強調，對於傷害動物者絕不縱容，旅遊旺季即將到來，為維護台東縣自然生態，將會要求動物防疫所針對此次案件審慎辦理並且重罰，另外針對違法散佈影片及拍攝影片者，若涉及騷擾、傷害或虐待動物、任意宰殺等也有相關罰則，呼籲各位民眾愛護動物，切勿以身試法，如果民眾發現類似行為，請直接通報台東縣動物防疫所（089-233720）查辦。