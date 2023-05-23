自動灑水設備維持工地環境的溼度，有助降低人力運用，提升污染防制效率。(台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真)

維護台東縣好山好水好空氣的宜居環境，今年度台東縣環保局與崑山科技大學合作，建置空氣汙染防制科技化管理示範工地，提高工地空氣汙染管理的水平和效率，降低工地揚塵發生的情況。

為了響應聯合國永續發展目標（SDGs）第11項永續城鄉，減少營建工程空氣汙染對城市的有害影響，台東縣藉由產學合作模式，導入崑山科技大學自行研發的智慧柱移動汙染監控系統，用以協助工地實際體驗智能管理的空汙防制方式。目前已完成「樂齡社福大樓新建工程」及「臺東豐田國中援建工程」兩處科技化管理示範場址。

崑山科技大學鍾天穎博士說明，此系統可即時提供PM2.5、PM10空氣汙染物濃度及現場監控影像，藉由通訊模組傳輸及物聯網平台收集監控資料，當施工現場監測汙染濃度達到預警值時，將啟動自動灑水設備，以維持工地環境的溼度，有助於降低人力運用並提升汙染防制效率。

環保局呼籲，所有營建業主及營造商除了須依空氣汙染防制法設置防制措施外，應於施工期間落實汙染防制設施的操作與維護，以減少對空氣品質的影響。