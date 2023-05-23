近日網路詐騙猖獗，北市議員王世堅指出，應徹底掃蕩幫派、打擊詐欺，也要嚴查警紀問題，北市議員苗博雅則說，抓到車手數量增加，但查獲主嫌越來越少，應研議修法，北市警局表示，3月已成立「數位科技戰情中心」，結合165資料庫，建立刑案情資協作平台，更快鎖定提款車手及詐欺活動，也會依各族群特性，強化宣導方式。

北市警局23日赴議會警政衛生委員會，針對「防制詐欺犯罪、幫派組織犯罪、槍擊案件及監視器等議題」進行專案報告，報告中說明，查緝車手方面，2018年查獲車手1224人，2022年查獲車手3006人，今年迄今查獲共776人，至於攔阻詐騙案件統計，2018年攔阻254件，2022年攔阻1175件。

議員王世堅強調，不論掃蕩幫派、打擊詐欺工作，都應徹底執行，可用「組織犯罪條例」來偵辦，才能加重犯罪集團罰則，不能出現像大同分局寧夏派出所長監守自盜狀況，也要嚴查警紀問題，針對長期不調動員警加強管考，避免勾結地方勢力。

議員顏若芳則說，詐騙手法不斷翻新，警方應研議多元宣導，議員李建昌則說，使用AI科技冒用他人的詐騙，應與資訊專家商討因應，也要加強向長者宣導防詐知識。

議員苗博雅指出，北市詐欺集團及抓到的車手數量都增加，但查獲的主嫌卻越來越少，2020年查獲898人，2021年查獲659人，但去年僅剩440人，這是台灣詐欺猖獗原因，如在制度上有困難，應該研議修法，找出問題點。

北市警察局長張榮興表示，大同分局寧夏路派出所前所長涉案部分，經士林地院裁定羈押禁見，警察局也予以免職並持續配合檢察官偵查，將持續加強督考、強化稽核資通安全及個資保護，防範警紀情事再發生。

北市警局表示，3月已成立「數位科技戰情中心」，編列預算提升科技偵查設備，同時結合165資料庫關聯分析，建立刑案情資協作平台，更快鎖定提款車手及詐欺事件，後續將分析各族群易受騙詐欺手法，結合觀傳局、民政局、教育局等，以不同宣導管道，強化宣導。