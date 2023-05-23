通傳會（NCC）才因中天新聞台換照案，遭台北高等行政法院判決處分違法、撤銷不予換證的處分。6年前，NCC准予中視換照，卻作出附款處分，要求神旺公司持股不得過半，經中視提告，北高行政法院更一審判決「原處分違法」，可上訴。國民黨前北市議員、大安區立委參選人羅智強對此表示，連同對中天新聞裁罰遭抗告成功的11連敗，NCC如今已是連12敗，喜的是新聞自由再添一勝，悲的則是NCC主委陳耀祥仍戀棧不去。

「連12敗，NCC又輸了！」羅智強今(23日)在臉書直言，「喜的是，台灣新聞自由再添一勝！悲的是，陳耀祥仍恬不知恥、戀棧不去！」他提到，最高行政法院2022年援引憲法及大法官釋憲理由書對於言論自由的保障，認為NCC對中視的附款處分逾越法律授權範圍，廢棄發回台北高等行政法院（簡稱北高行）重新審理，北高行日前審結、判決中視勝訴，認定NCC原處分違法。

根據《中時新聞網》報導，中視換照案的訴訟，北高行政法院更一審5月18日宣判後，22日截稿前，判決主文及理由尚未公布，但中視的律師表示，經向書記官確認，判決主文是「NCC原處分違法」。最高行政法院表示，NCC作成附款處分卻沒有法律授權，也無法證明持股逾半有何干涉專業、阻礙言論多元的急迫危險等重大公共利益，判決廢棄發回更審。北高行日前作成判決，確認NCC處分違法。

羅智強還在留言區轟「有這麼髒的髒CC，賴清德還好意思說什麼民主自由的DNA？」網友表示「中天真的很冤枉，被髒cc栽贓得傷痕纍纍，他們卻吃香喝辣還等著看笑話、超級不公平，希望還中天清白，盡快恢復52台，大家都等著看哦」、「臺灣司法還有希望」、「連敗國家隊」。