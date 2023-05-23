民進黨明中執會專案報告，邀請有台灣網壇傳奇盧彥勳與有台灣網球高手推手之稱的哥哥盧威儒，將暢談「20年職業網壇經驗談台灣網球的現況與未來」。

盧威儒和盧彥動兄弟相差四歲，兩人是網壇的最佳拍檔，盧彥勳父親過世後，盧威儒不僅是親哥哥，還是陪練員，也是經紀人，更是盧彥勳職業路上最重要的幕後英雄。

盧彥勳曾為台灣男子網壇創造了許多新紀錄，妻子為前監察委員錢林慧君之女錢瓊文。

今年3月，全中運資格賽在新竹縣登場，作為網球資格賽的竹東鎮中正網球場，上午比賽在清晨才辦理整修工程驗收作業，第一天上午的賽程就有小選手疑因人工草皮鋪沙不足造成不平整而扭傷腳踝，後續也傳出有其他選手扭傷；盧彥勳也在臉書上痛批，「當職業選手二十幾年，現在也擔任教練，這幾天聽到全國中等學校運動會網球項目，國中組因場地關係，有選手受傷的消息，當下極為痛心又氣憤」。

他說，痛心是這些選手花這麼多時間練習，都因為這樣白費了，也很可能影響到運動生涯；氣憤的是這麼多人替這個的球場背書，然後這種不專業的比賽安排，完全不替選手著想如何備戰、運動傷害風險為考量，當事情發生後，又推的一乾二淨說是選手不適應場地受傷。