近一年來全台房價漲幅最高的十個社區中，4個社區年漲幅逾3成，10個社區年漲幅逾2成，多數均為房價基期較低的中小坪數產品。

591指出，尤其近年來在打炒房政策鎖定預售市場，不少投資客轉向成屋市場，即使房價高檔的現況下，賺取增值價差已不容易，不過具租金收益的單價1、2字頭的低單價、低總價產品仍相當吸睛，相對低的取得成本、相對穩定租金，仍吸引收租置產買盤進場，近一年來房價高漲幅的社區，多數均屬此類，在租金報酬的支撐下，房價持續上漲。

房價漲幅最高的楊梅「台北亞熱帶凱撒區」來說，房價從去年每坪11.1萬元，上漲至今年每坪15.1萬元，年漲幅達36%，此外，楊梅的「台北比佛利夏威夷區」漲幅亦高達22%，二社區分別鄰近國道1號楊梅交流道、幼獅工業區，吸引投資出租買盤，反應楊梅房市在近年受惠台商回流，帶來大量就業機會，加上五楊高架未來將延伸至頭份，除了既有的台北客外，也將吸引新竹客，拉抬當地房市行情。

淡水「巧克力花園」則為學生租屋為主的社區，單價從去年還在1字頭，今年上漲至每坪26.8萬元，漲幅亦達35%，由於鄰近淡江大學，是不少學生熱門的租屋選擇，加上屋內規劃彈性且又有低總價優勢，投報率佳，是當地投資客偏好的物件之一。