永光（1711）受全球經濟趨緩之影響需求不佳，4月營收年減少24％，自結營業虧損1,618萬元，稅前淨利218萬元，年減87.44％；前四月營收年減21％，營業淨利3,472萬元，年減77％，稅前淨利5,366萬元，年減68％，每股稅前盈餘0.09元。