永光4月除醫藥化學品業績年增15％，其餘表現持續趨緩；色料化學品年減25％，特用化學品年減31％，碳粉年減5％，電子化學品年減31％。前四月營收25.25億元，年減20.53％。
永光特化產品線專攻高分子材料添加劑產品，積極切入新應用，除工程用塑膠、薄膜等領域，也切入國際廠商，配合客戶攻入眼科醫材，包括人工水晶體、隱形眼鏡等終端產品。電子化學材料Micro LED光阻劑開始銷售，力拚成為主要製程材料供應商。
永光（1711）受全球經濟趨緩之影響需求不佳，4月營收年減少24％，自結營業虧損1,618萬元，稅前淨利218萬元，年減87.44％；前四月營收年減21％，營業淨利3,472萬元，年減77％，稅前淨利5,366萬元，年減68％，每股稅前盈餘0.09元。
永光4月除醫藥化學品業績年增15％，其餘表現持續趨緩；色料化學品年減25％，特用化學品年減31％，碳粉年減5％，電子化學品年減31％。前四月營收25.25億元，年減20.53％。
永光特化產品線專攻高分子材料添加劑產品，積極切入新應用，除工程用塑膠、薄膜等領域，也切入國際廠商，配合客戶攻入眼科醫材，包括人工水晶體、隱形眼鏡等終端產品。電子化學材料Micro LED光阻劑開始銷售，力拚成為主要製程材料供應商。
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