永光4月除醫藥化學品業績年增15％，其餘表現持續趨緩；色料化學品年減25％，特用化學品年減31％，碳粉年減5％，電子化學品年減31％。前四月營收25.25億元，年減20.53％。

永光特化產品線專攻高分子材料添加劑產品，積極切入新應用，除工程用塑膠、薄膜等領域，也切入國際廠商，配合客戶攻入眼科醫材，包括人工水晶體、隱形眼鏡等終端產品。電子化學材料Micro LED光阻劑開始銷售，力拚成為主要製程材料供應商。

長興自結4月稅前盈餘月增9.87％ 前四月每股稅前盈餘0.37元
《財政》綜所稅申報3周 66%完成申報
券商前4月獲利196.52億元 年增逾五成
#永光 #全球 #月營收 #每股稅前盈餘 #稅前淨利