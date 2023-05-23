豐邑建設「豐采520」天坑事件，縣議員邱靖雅不斷以「如果沒有勘驗報告」追問縣長楊文科是「無能還是失職？」縣長楊文科認是「失職」。縣府新聞處長魏文元指出，豐采520建案共有10次勘驗報告，大部分資料都已移交地檢署。

魏文元表示，楊文科縣長在議會中面對邱靖雅議員的質詢，所想強調的是，工務處一切依法審查豐采520的建案，無論是勘驗申請資料、表單資料如建築工程必須勘驗部分申報表、建築物監造報告表、建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表、鑑定報告均有檢附。

此外，去年更要求建商委託新北市土木技師公會，及桃園市結構工程技師公會做「周邊道路搶災後現況」安全鑑定，確認周邊道路搶災後的狀況，其中一間還是地檢署指定的鑑定單位。

工務處長江良淵表示，針對豐采520建案發生的天坑事件，除了現場會勘外，都有做專業的勘驗，從去年614迄今完成的勘驗報告有10次，邱靖雅議員質詢時，並沒有讓他發言。

縣長楊文科強調，同仁的努力不應全盤抹煞，縣府做該做的事，也會嚴格監督，保障縣民生命財產安全。

此外，豐邑22日提出的搶險計畫被專案小組退回，縣府要求10天內再提送。豐邑表示將儘速補正計畫，全力通過搶險，指委員會誤解搶險計畫工期長有復工之嫌，將會在考量安全系數最高的完整地下層基礎工程工序，以月份為施工期的拆分方案提報搶險計畫，逐案審核後再進行下一階段。