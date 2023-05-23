F.I.R飛兒樂團吉他手阿沁（黃漢青），和模特兒兼網紅妻花花（李汶靜）結婚9年，育有2個寶貝女兒，近日，花花透露自己其實不適合生小孩，「全身爛了好幾年」，甚至還一度中耳炎、聽力受損，道盡為人母的辛苦。

花花透露常被人問「妳那麼適合生小孩，要不要趁年輕再生一個男生？」她立刻拒絕，並解釋雖然自己很喜歡小孩，年輕時就很想早婚早生，尤其一定要女兒，想要一起打扮、談心，而如今已有2個女兒，她很滿足了。

花花更進一步透露，覺得自己不是很適合生小孩，因為生完第一個女兒就爆發濕疹，「全身爛了好幾年」，好不容易懷上第二個女兒後濕疹好了，卻因為照顧兩個孩子太累，又患上中耳炎、聽力受損。現在她坦言「真的沒有想再生一個的念頭」，珍惜現在擁有的，好好陪伴她們長大就足夠了。

其實，花花曾因為患有恐慌症，體重一度暴瘦到31公斤，不過她也認為遇到了就只能面對，「畢竟，我還要一打二，還有夥伴與團隊，媽媽沒有權利倒下」，幸好她很有病識感，了解恐慌的來源，自我控制之餘，也會嘗試一些物理治療，現已慢慢恢復體重。