【最高酒展在哪裡】

2023 O Whisky世界威士忌烈酒展今年進入第三屆，將於6月10日（六）1100-1900、6月11日（日）1100-1800同樣於「六星級」的台北圓山大飯店舉行。不同前兩屆的是展覽場地從V樓敦睦廳，往上移到了最頂樓12樓的大會廳，期望給予參展廠商、參觀民眾更舒適、更寬敞的體驗空間，同時擁有可以俯視台北的無敵夜景。

展覽資訊。（圖/業者提供）

【參展品牌繞全球】

這是今年度最多威士忌品牌參展的酒展，知名品牌麥卡倫今年度首次參加酒展就給了O Whisky，另外還有日本木內酒造的日之丸威士忌也是首度在台灣的酒展現身！

現場共有近90個烈酒品牌參展，除了蘇格蘭之外，還有愛爾蘭、英格蘭、日本、美國、法國、荷蘭、瑞典、南非、印度、威爾斯、瑞士、以色列、比利時、台灣在地等，保證讓酒友們有滿滿的收穫。

參展品牌Logo一覽。（圖/業者提供）

廠商攤位平面圖。（圖/業者提供）

【菁英套票超好康】

主辦單位除了推出200元超早鳥票票（僅送品飲杯）之外，包括單日入場早鳥票與菁英套票均特價450元，同享全套贈品，包括：（1）O Whisky單日入場券一張。（2）2023官方認證品飲杯一只（數量有限）。（3）100元折價券（50元兩張），可現場折抵消費。（4）消費滿2000元集點抽獎券一張，將於會後網路直撥抽獎。（5）「會場最珍貴」礦泉水一瓶，多喝酒更要多喝水。（6）O Whisky官方認證提袋一只，讓您一整年又紅又旺。（7）「三國熾」集點抽獎券一張，額外驚喜好禮。（8）廠商提供專屬Coupon券，優惠好康。（9）「壹之選」特刊一本，市價99元。

菁英套票僅450元。（圖/業者提供）

【三國熾集點怎麼玩】

今年剛好是O Whisky第「三」屆，所以希望全「國」酒友，一同帶著「熾」熱的心來參與這場盛會。同時主辦單位會把參展品牌分成三國，分別是最主流的1「蘇格蘭威士忌」，以及由日本威士忌帶頭的2「亞洲烈酒」，還有3「美歐烈酒」。

只要您在三國熾集點紙上，每一國各集滿兩杯付費品飲，也就是一共六杯（六點），就可現場在主辦單位的攤位，兌換神秘小禮物。

【席次限定OMG講堂最後開催】

前兩屆備受好評的OMG講堂，這次同樣移往最高樓層圓山12樓舉行，席次限定本屆只推出四場OMG講堂，場場精彩！

包括週六兩場：三郎丸蒸餾廠廠長兼首席調酒師稲垣貴彥 （Takahiko Inagaki）主講「三郎丸蒸餾廠的70年歷史回顧」，T&T TOYAMA株式会社代表取締役社長COO下野孔明 （Tadaaki Shimono）主講「世界首間日本威士忌獨立裝瓶廠」。週日兩場：尚格酒業品牌講師許皓庭（Chester Hsu）主講「蘇格蘭探索之旅」，藏酒論壇執行長 & Keeper賴偉峯（Otto Lai）「全世界都是你的品酒教室」。每場名額僅30人，須額外購票。

【怎麼前往圓山】

喝酒不開車，安全有保障，除了搭小黃直上圓山之外。搭乘大眾攜運的朋友，可以到捷運紅線圓山站，轉乘免費的圓山接駁公車，或是從圓山站換小黃只要百餘元。

（圖/業者提供）

（圖/業者提供）

或是來到捷運紅線劍潭站，同樣轉成小黃上山，有體力的朋友也可以從劍潭站步行15分鐘到圓山。

6/10、6/11這個週末，各位酒友我們在圓山等著你喔！

（註：O Yeah玩家包桌今年則因為場地因素暫停舉辦。）

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！