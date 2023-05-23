南韓人氣男團EXO主唱伯賢長相帥氣、擁有治癒人心的歌聲，今年2月退伍後，積極準備完整體回歸專輯，備受粉絲期待。沒想到，作風一向親民的他，日前無辜捲入利用粉絲賺錢的爭議，對此，本人親上火線坦言「決定賣襪子時，已做好心理準備承受罵聲」，並表示「如果看起來很像銷售員很抱歉」，讓粉絲看得很心疼。

伯賢先前進入軍白期，每月在個人頻道上傳一支影片陪伴粉絲，雖然後來經紀公司擔心引發誤會，清空所有影片，但這份用心讓粉絲非常感動；今年2月5日伯賢正式退伍，感性發文說：「以後我哪裡都不去了」，並時常透過官方社群Bubble跟粉絲互動，日前跟粉絲聊天意外得知大家喜歡他的白色襪子，透過造型師聯繫廠商，並開放粉絲購買，竟被解讀為想賣襪子賺錢，掀起軒然大波。

對此，伯賢特意發文回應，表示若賣襪子一舉看起來很像銷售員，感到非常抱歉，但跟廠商洽談已表明不打算賺取利潤，也爭取到便宜價格，本意只是希望愛麗(EXO粉絲名)也擁有自己喜愛的襪子：「我只是喜歡跟愛麗們玩，那是最幸福的瞬間，希望不要有人戴上有色眼鏡」，直言粉絲無法常看到他的公開演出或見面會，才會想到以這個方式報答粉絲的喜愛，感性地說：「我不想讓大家感到空缺，等待不是一件很辛苦的事嗎？」一字一句流露出對粉絲的關心。

見此，粉絲們很心疼伯賢的遭遇，紛紛表示：「十塊錢的襪子，有必要這樣亂說嗎？」、「伯賢可是很認真去跟廠商聯繫，從來沒有一個愛豆跟粉絲如此親近」、「真的好心疼，他這麼好」、「不想買不要買就好啦」、「是為了愛麗，即使知道可能有負面影響，還是爭取最低的價格，怎麼還要傷害這麼貼心的他！」