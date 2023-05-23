南投縣長許淑華說，縣府完成公車候車亭的清查，將優先改善58座較常使用的候車亭，打造友善安全的乘車環境。（楊靜茹攝）

南投縣議員張婉慈、吳國昌等人23日在南投縣議會縣政總質詢時，關心縣內公車候車亭的增設與改善。南投縣長許淑華說，縣府已完成公車候車亭的清查，全縣共207座候車亭，將新增智慧化服務、乘車APP等軟體，更符合老幼使用，打造友善安全的乘車環境，將分3期改善，預計3年內完成。

吳國昌指出，縣內多處候車亭年久失修，讓等公車上下課的學生及銀髮族連遮風避雨的地方都沒有，尤其是國姓鄉福龜社區的候車亭遭車輛撞毀後，遲遲沒動工整修，縣府何時才能修復？提供學生及銀髮族更友善的候車環境。

許淑華說，她發現縣內公車候車亭多已老舊，上任立刻指示工務處進行盤點，經評估有58座較常使用、有改善急迫性的候車亭將會先做改善，並新增智慧化服務、乘車APP等軟體，更符合老幼的使用，打造友善安全的乘車環境，期望吸引更多人使用大眾運輸。

許淑華指出，一座候車亭，中央將補助25萬元，經調查評估，第1期58座候車亭縣府將自籌經費改善，後續2、3期的候車亭施設優化工程，將向中央爭取補助，尤其是縣內很多都只有站牌，卻沒有遮風避雨的候車亭，將一一協調土地所有人，想辦法施設，因地制宜打造美輪美奐的候車亭，成為網美打卡景點，吸引更多人來搭公車旅遊。

張婉慈則指出，南投燈會及南投世界茶業博覽會是南投縣重要活動，2023年南投燈會吸引近500萬人次造訪，來客數創新高，接駁車卻接應不暇，導致遊客候車時間過久，緊接著茶博即將登場，建議縣府針對接駁車班次、候車環境進行檢討改進。

對此許淑華允諾，將根據過去承辦茶博的大數據等資料進一步評估、改善，接駁車班次將視狀況機動調整，也將打造臨時的候車空間，符合民眾的需求和期望。