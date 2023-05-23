宜蘭縣羅東高商餐科成果展。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣羅東高商今（23日）舉辦「奔騰72繽紛羅商」聯合成果展，展出商業經營科、國際貿易科、資料處理科等學生3年來努力學習的成果；其中，引火焰燒技術為全國技能競賽的比賽項目之一，除火焰高度要高於5公分外，倒酒時動作還要優雅俐落，是經過嚴格訓練才能做到，通常在法式餐廳展現高度專業。

羅東高商今舉辦聯合成果展，有商業經營科、國際貿易科、資料處理科、多媒體設計科、餐飲管理科及綜高餐飲服務學程、實用技能學程觀光事務科和餐飲技術科等共同參與，今年主題為「奔騰72繽紛羅商」，以動態與靜態形式呈現，讓與會來賓、家長及國中生有機會欣嘗專題成果及體驗品嚐廚藝料理。

宜蘭縣羅東高商學生調配的創意飲品玫瑰氣泡飲，皆為他們自己釀的香草純露及玫瑰糖漿。（吳佩蓉攝）

引火焰燒技術為全國技能競賽的比賽項目之一，除火焰高度要高於5公分外，倒酒時動作還要優雅俐落，是經過嚴格訓練才能做到。（吳佩蓉攝）

而餐管科及餐飲服務學程一直是熱門科系，優秀師資和扎實教學內容讓學生們精熟餐飲基礎知識，考取不少專業證照，也貫徹永續餐飲ESG的遠見。其中，引火焰燒技術是世界級技能競賽比賽項目之一，除需注意火焰高度要高於5公分的技巧外，倒酒時動作還要優雅俐落，通常在法式餐廳才能體驗到的高度專業。

示範的林同學指出，在課程中學習到很多精進課程，學校也時常鼓勵同學參加各式各樣比賽累積經驗；因法式料理皆為法文命名，遂餐服不只著重服務技能，課業及外文能力也要具備相當能力。陳同學則說明，像燒糖就要掌控時間，太深太淺都會影響美觀及口感，所以烹煮過程中每個小細節都要很注意，持續練習。

另外，商業經營科以「繪」出原漾（young）–泰雅創意雙語繪本作品，獲教育部「專題及創意製作競賽創意組」全國第一的殊榮，其3位同學遠赴南山部落實地訪談、拍攝，附字母歌謠、單詞小辭典和搭配QRcode語言教學跟主角互動，為閱讀增添不少趣味；此繪本利用課餘時間多元選修課程，並向多媒科老師學習AI技能，花費1年時間完成。

宜蘭縣羅東高商觀光科同學呈現各國服飾風俗民情。（吳佩蓉攝）

羅商校長陳琨義表示，學校用心栽培學生技能，著重基礎能力養成，在紮根穩固下方能在各項競賽有好的表現，今年更拿下商業類全國技藝競賽4金5優勝的佳績，名列全國第一，期盼讓各界看到羅商的躍進及突破。

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