國內線材加工專業廠商雄順金屬（2073）5月24日舉辦上櫃前業績發表會，近年來業績表現穩定成長，去年每股稅後純益達到1.96元。

雄順金屬上櫃前業績發表會，輔導證券商為永豐金證券，雄順金屬以「誠信、專業及服務」為經營理念，並聚焦於線材加工領域，以彰顯「專業加工」價值，是台灣成為扣件王國的隱形推手，且掌握地利之便以及產業對環保、品質及交期的嚴格要求趨勢，在品質、效率及交期準確度上不斷提升與優化，成為眾多扣件廠商不可或缺的重要夥伴，也成為台灣扣件產業朝向高值化轉型的後盾。

雄順金屬自成立以來，獲利狀況穩定，公司股利政策以現金股利為主，現金股利發放率達7成以上，現金殖利率高，營運表現亮眼，其中110年稅後純益達9,078.5萬元，每股稅後純益達3.67元，且近期受到物料價格上漲及扣件產業景氣下滑影響影響，111年每股稅後純益為1.96元。隨著扣件產業景氣已逐漸擺脫低迷，物料價格也從高點回落而日趨穩定，雄順金屬今年所處的外在經營環境可望獲得改善，營運獲利可期。

扣件終端應用領域廣泛，因此產業趨勢相對穩定，線材加工則為扣件生產不可或缺的重要製程，扣件產業基於規模經濟自然形成上、下游專業分工的產業結構，下游扣件廠主要仰賴線材加工廠提供專業加工服務，雄順金屬建構了完整的線材加工製程來提供客戶一站式的加工服務，並以客料加工為主，提供客製化的線材加工服務，具備高效率及高彈性的生產排程，並可避免存貨去化及資金積壓的風險。

酸洗製程為線材加工的核心，因此雄順金屬建廠之初即考量中鋼盤元大型化及環保法令趨嚴等因素，建構了全台最大的線材酸洗產線，成為雄順金屬主要的競爭優勢，並建置完善的廢水、廢氣處理設備，屋頂亦設置太陽能發電設備，每年發電達39萬度以上，避免對環境造成的影響。

此外，歐盟碳邊境調整機制（Carbon Border Adjustment Mechanism,CBAM）預計於2023年10月試行，並於2026年正式上路，針對未來產業朝向淨零碳排發展，雄順金屬已超前部署做好準備，領先同業於今年完成溫室氣體盤查，自碳排放源頭進行管控，包含建置能源管理、廢酸蒸餾及餘熱再利用等系統，除了強化同業間的競爭優勢，亦成為產業朝向低碳化、智慧化生產發展的模範。