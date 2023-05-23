立法院今三讀通過《律師法》修正案，新增「公職律師」協助政府機關及公立學校法律諮詢及訴訟案件，法務部表示，修法是為了落實司改國是會議決議，公職律師可提升政府法律專業能力及落實公務員法律權益保障，公職律師因執行律師業務，須加入律師公會，但公職律師具有公務員身分，不得私下接案，因此不會有利益衝突等問題。

法務部表示，為落實司法改革決議意旨，《律師法》新增「公職律師」規定，以提升政府法律專業，完善政府法律制度，及協助政府機關（構）及公立學校同仁在推動業務過程中，能妥適處理日益漸增的法律諮詢及訴訟等案件，並保障公務員法律權益。

法務部表示，經廣納各界及律師等團體之寶貴意見，並蒐集外國立法例與專家學者論述，配合「專門職業及技術人員轉任公務人員條例」修正，法務部提出《律師法》部分條文修正草案，函請立法院審議，於今日三讀通過。

法務部指出，過去政府機關及公立學校因法律上需要訴訟，或合法執行與法律有關的案件，都是雇用執業律師，新增「公職律師」將可協助政府機關及公立學校的法律諮詢、訴訟案件，使政府機關（構）及公立學校，可藉由公職律師之專業能力，提升政府法律專業能力及落實公務員法律權益保障。

修法重點包括：

1.公職律師專任於政府機關（構）或公立學校。

2.公職律師以律師名義辦理法律事務。

3.公職律師兼具公務員及律師雙重身分，應遵守公務員服務法及律師法、律師倫理規範。

4.公職律師應加入律師公會。