人與人相處時，最渴望被對方信任，但有些人生性多疑，無論對誰都保持戒備。《搜狐網》近日分享3個性格敏感星座，不容易相信別人，總是抱著懷疑的態度，但也因為細膩的心思，使他們在事業上有大成就。

1、摩羯座

摩羯座待人畢恭畢敬，但卻只是表面功夫，他們從來不相信別人，唯有自己才值得信任，而且個人意識強烈，能力好且閱歷豐富，幾乎凡事都靠自己，從來不會去依賴他人，讓人看了也相當佩服，對任何事都抱持懷疑，敏感謹慎的態度，成為摩羯座成功的原因，在事業上會獲得大成就，不允許自己成為默默無聞的人。

2、天蠍座

天蠍座的城府深，無論做什麼事都會有規劃，相信事在人為，無論工作還是生活，都抱持一份謹慎的態度，生性多疑又敏感，所以不容易相信別人，從不會因對方是自己的朋友，就徹底消除戒備心，但也因細膩的心思，天蠍座總是能成就大事業，內心強大且志向高遠，再加上積極的態度，使他們在職場上發光發熱。

3、處女座

從交朋友的角度來看，處女座很難接受別人，就算與對方感情好，他們也會有所保留，不會付出所有真心，不管遇到什麼事，都有自己的一套看法，不會因某人而改變，不過處女座個性敏感又謹慎，凡事都追求完美，使他們在各領域都表現出色，非常注重細節，工作上稍有一點異狀，馬上就會察覺，往往都能取得大成就。