范成章推出英文新歌〈Drown in Love〉MV。（成馬赫娛樂提供）

范成章推出英文新歌〈Drown in Love〉MV。（成馬赫娛樂提供）

范成章推出英文新歌〈Drown in Love〉MV。（成馬赫娛樂提供）

有「最帥花藝師」封號的范成章，去年推出英文單曲〈Ain't nothing〉獲好評，暌違8個月後再度推出〈Drown in Love〉，不但闖進Apple Music最新發行熱門推薦，他更宣佈即將公開自己的最新MV teaser ，在紐約時代廣場首播，引起關注。

范成章〈Drown in Love〉MV大膽挑戰慾望禁忌，除了展現他苦心鍛鍊打造出的8格精實冰塊腹肌，他更將果糖塗抹在自己與模特身上，挑逗彼此觸碰與舔食，旋律搭配前奏中國風與電音的交織，融合出強烈對比，預告片釋出後立即在社群平台引爆討論與熱度。他也呼籲歌迷敬請期待完整MV，絕對會讓大家跌破眼鏡。

他透露這是他首次大膽和多位國際Model有肢體上的親密接觸，更承襲一貫的BL風格與兩位國際男模上演「男上加男」、香豔十足、帶有微微性暗示的澀澀畫面。並直白地說出參與剪輯的過程當中，自己也數度「臉紅心跳」，有怦然心動與小鹿亂撞的感覺。因此，相信這次的作品一定能在感官體驗上，給予歌迷們最具心動震撼指數的全新影視音饗宴，希望大家能夠多多支持，也將成為他將來推出更好作品的動力。

談到健身秘訣，他則表示，自己8個月來工作滿檔，但仍堅持進健身房一週三練，還聘請專業訓練團隊每週定期訓練舞蹈與美儀課程，並嚴格實施飲食控制，將油炸食品、化學添加物和精緻澱粉完全戒除，更強迫自己進行「168斷食」，提升代謝的同時也增強體力，以應付工作帶來的高壓環境，只為了將最好的自己呈現在畫面之中，獻給所有支持他的粉絲們，證明新生代藝人也有走出國際的硬實力。