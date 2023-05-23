雲林一名人妻去年換新工作後，在員工訓練期間意外與課長擦出火苗，雙方私下互傳訊息「會一直吃不停，而且想全吃了」、「我被妳在夢裡叫醒後就…硬到無法睡」、「萬一弄濕我褲子怎麼辦」，丈夫還逮到他們到酒店開房，妻子幫對方刮痧等，小王最後遭判賠50萬。

判決書中丈夫指控，夫妻在108年4月結婚，妻子去年5月參加公司的員工訓練期間，常以同事聚餐為由晚歸，某此他查看妻子手機訊息，發現對方與公司課長外遇，該課長曾說「慾求不滿…何時能像今早這樣，再次抱著妳入睡」、「當我抱著妳的時候，或是向妳索抱時，妳有開心嗎？」

女方的課長傳訊息稱「我想吃了妳，想問妳能不能多陪我一下」，女方回應「你吃過了」，男子繼續說「會一直吃不停，而且想全吃了」、「我被妳在夢裡叫醒後就…硬到無法睡」，男方接著說等等一起上班時「可以用摸的嗎」，女子回應「好哦，抓爆」，男方再說「萬一弄濕我褲子怎麼辦」。

丈夫控告男方私自帶妻子到酒店開房，並有牽手、陪伴入睡、幫忙刮痧等舉動，求償60萬；男方則辯稱女方因剛轉換工作環境極不熟悉，雙方成為比較有話聊的知心朋友，他雖然對女方有好感，但均僅止於一般好友間的互動、講垃圾話；法官認為對話內容已超出一般友誼，判男方需賠償50萬。