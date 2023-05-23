台北股匯市脫鉤，台股在尾盤翻紅，大盤指數終場收16,188.03點，上漲7.14點，成交量2,387.5億元，三大法人買超76.71億元，外資及陸資買超61.43億元。外資持續買股，匯市操作則是雙向、有買有賣，在壽險及進口商買盤帶動下，新台幣應聲被打回30.7元價位，盤中最低貶至30.754元，終場收在30.748元。

根據央行統計，美元指數上漲0.18％，23日主要亞幣普遍走貶，尤其日圓、人民幣各自貶值0.39％、0.3％，新台幣貶值0.23％、越南盾貶值0.1％；而韓元則反彈升值0.41％、新加坡升值0.02％。

匯銀主管表示，「外資今日相較安靜」，主要以雙向操作為主，整體來看以調節為主，反而是進口商和壽險買盤很大，一舉將新台幣打回30.7元價位；而出口商則是老神在在，預期新台幣短線回貶，也不急著拋匯賣美元，預計30.8元價位才有較大賣壓，央行仍是「放牛吃草」，以維護流動性為主。

匯銀主管表示，近期Fed部分官員發表鷹派談話，即使外資買超台股，但放眼整體亞股表現不佳，主要亞幣偏弱下，新台幣短線升值力道縮小，加上國內經濟數據不樂觀，出口商拋匯量能趨緩、外資匯入也將縮手，預期新台幣短線朝30.8元關卡邁進，屆時也可觀察進出口商在此價位上的攻防。

外匯交易員也說，Fed官員近期態度不一，鷹、鴿兩派力道互相拉扯，升息不確定性使近期美債殖利率上行，美元短期也下不去、低檔有撐，在外資熱錢回流下，主要亞幣近期趨貶，「只要人民幣表現不好，其他亞幣要好也難」，加上日圓走弱，整體亞幣偏貶格局短期不變。