近來多份報導引用某大學法院院教授、前證管會官員郭土木的證詞，指TDR不是財政部在1987年發布的第900號函令公告管制的範圍，亦即認為TDR不是證交法授權900號認定的有價證券範圍。

證期局副局長高晶萍表示，第一檔TDR是1998年才在台發行，1987年公告的900號函令內容自然不會有TDR，但隨著TDR發行後，就解釋為證交法規定的有價證券，自然納入900號公告的範圍，「這是法規自始一脈相承的解釋」，並沒有改變過。

金管會第一點澄清郭土木只是當時證管會承辦組的人員，並不是真正承辦科的官員，即不是當時真正承辦TDR管理的證管會官員。

第二點針對近期有涉TDR炒作的被告遭判刑入獄，援引郭土木證實，認為金管會2015年及2020年回函內容有誤，控告金管會承辦人員偽造文書，金管會亦嚴正澄清。

金管會強調TDR是外國公司將其境外上市股票，透過存託契約與保管契約方式在台發行表彰外國公司股票的憑證，核屬900號公告的有價證券，在台募集、發行與買賣，均應受證券管理法令規範。即TDR是證交法第六條規定的有價證券非常「明確」。

同時為規範TDR的募集發行與買賣，在1992年依證交法第22條授權訂定「募集與發行臺灣存託憑證處理準則」，並由證券交易所訂定上市審查與交易制度，1998年有第一檔TDR在台掛牌，並非證交法在2012年修訂外國公司專章後才將TDR納入規範。

第三點是針對2015年及2020年兩份回函，是分別依立委及台北地方法院來函要求，就TDR所涉法規疑義回復，是本於證交法所定主管機關的職權，依據法律說明法律適用及其過程，未有刑法第213條的公務員登載不實罪或第216條行使公務員登載不實公文書罪規定的情事。

第四點是報載少數投資人因炒作TDR遭法院判決定讞的案件，按投資人買賣TDR涉炒作等不法行為，依證交法訴追其刑事責任，以維護市場秩序並保障投資，才符證交法保障投資的制定目的，這也是法院歷來穩定的見解，金管會會尊重法院判決結果。另就目前繫屬於法院審理的案件，金管會籲請各界尊重法院權限，留給法院充分獨立的審理空間。