修杰楷擔任兒盟友善育兒推廣大使。（兒福聯盟提供）

修杰楷今（23）日擔任友善育兒大使，出席兒福聯盟記者會。老婆賈靜雯參加《浪姐4》比賽，被批表演讓人看了「眼睛養眼、耳朵難受」，他護愛妻幽默回：「有1官舒服就好，不可能全部（5官）都滿足。」現在賈靜雯努力備戰，夫妻一周只能通話5分鐘，修杰楷不嫌少只希望老婆專注，「這不是她擅長的東西，她也非常努力練習，總是希望她可以做好。」但他透露老婆會傳來網友偷拍她的美圖，他讚很棒很少女，還甜蜜回覆：「我可以重新認識妳，重新追妳一次嗎？」藉機調情。

因老婆赴大陸工作，修杰楷開啟1打2奶爸模式，理智線常常斷裂，自認很愛碎念的他，每天都問女兒們：「會不會覺得爸爸很兇？」但咘咘和波妞似乎已經習慣他的碎念模式，偶爾還會頂嘴。修杰楷坦承自己規矩很多，會要求女兒吃飯不要亂動、有話要講清楚、洗澡要快等，做不到他就會碎碎念。這個碎念模式也會轉嫁到老婆身上，「她是最大受害者，例如東西沒放好我就會念，後來也不太念，就幫她整理。」

女兒們曾被拍到就讀貴族小學，修杰楷坦言教育費真的比較高，「賺的錢都花在他們身上。」他認為教育就要從小培養，尤其興趣很重要，他會讓女兒們探索，無論是鋼琴、舞蹈、體育項目，孩子們也都能堅持下去，「相較於填鴨式的教學，非體制的小學比較能培養他們的想像跟創作。」但對於學校的選擇，大多還是以老婆意見為主。

近來托嬰中心、幼兒園虐童事件頻傳，修杰楷表示不敢看相關新聞，「看了心裡很難受，事情都環環相扣，很多事情父母也無能為力，老師當下可能也是有什麼點讓她爆炸；但小孩心智健康最重要。」