「碰瓷」比送外賣好賺？有駕駛日前行駛在新北市土城區立清街時，快接近金城路二段路口，發現有輛外送機車騎士突接近車身，並在車子前方煞車減速，甚至不斷看著機車後照鏡，於接近路口號誌燈前突然急煞，並發現沒被駕駛撞上，還疑似「飆罵髒話」，後來該外送員竟下車拿起手機錄影，奇特的行徑讓網友酸爆「覺得送餐太累，想領保險了」、「這樣賺比較快？」。

一名女子在臉書社團「爆料公社二社」發文，並上傳1段1分鐘影片，拍攝地點位於新北市土城區立清街與金城路二段路口，駕駛行駛在立清街上外接近金城路二段前，發現有位騎著機車的外送員從路邊機車停車格出來，並減慢速度向前開，沒想到這名外送員也煞車減慢速度騎在駕駛前方，並不斷看著機車後照鏡，約10秒後在紅燈前突然急煞，嚇得駕駛也緊急煞車，差點撞上，該名騎士還回頭看了一下「是否有擦撞到」，下秒便停下機車，並下車拿起手機對著也下車駕駛錄影；對此，原PO也在貼文寫下「各位冰u~小心啊，這該怎麼處理呢？」。

駕駛行經新北市土城區立清街上時，突遇外送員騎機車「二度急煞」，疑似想碰瓷嚇得駕駛緊急煞車，所幸未追撞。（翻攝自臉書爆料公社二社）

影片一出，網友紛紛留言表示「52秒是在罵髒話」、「這樣賺比較快？」、「覺得送餐太累，想領保險了」、「擺明就故意的，離停止線還那麼遠，故意煞車後再來個急煞，超討厭這種的」、「奇葩」、「怎麼看都覺得他是故意要被撞屁屁的啊」、「賺習慣了，看手機拿這麼順」、「碰瓷比送外賣好賺」、「我覺得好故意」。

警方獲報到場後，勘驗汽車駕駛提供的行車紀錄器畫面，依道路交通處罰條例第43條第1項第4款危險駕駛，對外送員開罰，可處新臺幣6000元以上24,000元以下罰鍰，將依交通事故相關規定處置。