校園霸凌事件頻傳，台東縣議員潘貴蘭質詢時揭露，某國小竟有5起霸凌案，家長4月申訴，校方及縣府進度延宕，學生身心煎熬。教育處長蔡美瑤回應，全縣不當管教跟疑似霸凌共14起，皆啟動輔導機制，允諾保障學生權益。

台東縣議會今天總質詢，潘貴蘭詢問台東縣長饒慶鈴是否清楚全縣學校霸凌案共有幾件？蔡美瑤代為回答，教育處統計成案的共有14件。

潘貴蘭憂心地說，明星學區小學竟發生5起霸凌案，其中1件受害家長4月19日就向校方投訴，並要求開班親會，校方態度消極，經縣議員林參天5月中旬質詢揭露才爆發。

受害學生家長昨天再度向潘貴蘭反映，A學生慫恿同班同學「我們來玩排擠新同學的遊戲」，造成她的孩子不想上學，經不斷詢問，孩子先是大哭，才說出遭霸凌的經過。

多位學生家長指證歷歷，自家孩子遭A生多次霸凌，其中1位孩子在操場邊綁鞋帶，A生在旁嬉鬧玩摔角遊戲，竟刻意絆倒孩子，使孩子頭部著地且劇痛，A生甚至取笑「你很爛」；另1名家長指控，自家小孩與A生擦身而過，就被A刻意推擠遭罵「你滾！」

潘貴蘭嘆，對於孩子及家長來說，1個月度日如年、身心煎熬，教育處應快速處理，展現善意，讓當事人有感，減少二度傷害。

蔡美瑤說，每案她會逐一確認學生接受身心輔導，並安心返回校園就學，然而法治程序恐逾3個月，無法確保在該學期內完成。

校方回應，有關該案件處理程序皆依照校園霸凌防治要點處理，並符合國教署期限，目前調查會結束，仍待調查報告出爐。

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