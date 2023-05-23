im.B詐騙造成不少民眾受害，風波甚至延燒到政壇。媒體人張禹宣踢爆，im.B不要求提供任何的房屋擔保證明，憑空創造出假債權的商品，根本在大聲宣告本系統就是龐式騙局，但經濟部依然迅速發放專利許可，金管會更離譜，竟認定im.B運作模式並沒違法，雙雙淪為詐騙集團幫兇。

「解密im.B詐騙系統，驚見金管會、經濟部淪幫兇！」張禹宣今(23日)在臉書發文指出，過去im.B的廣告，最為吸引人的莫過於兩點：1.經濟部智慧財產局專利許可。2.金管會主委支持FinTech平台穩定發展。可笑的是，這兩項還真不是詐騙。根據經濟部智慧財產局的資料，2016/12/21公告的證書書號「TW M534392 U」，正是台灣金隆im.B所申請的詐騙專利，不動產債權交易系統。

張禹宣提到，仔細看到摘要，從掛單、進單、委託、到撮合等等，這明擺著就是「類股票」操作系統，只不過把「股數」換成「金額」，「股價」換成「利率」。首先，im.B不要求提供任何的房屋擔保證明，就已經有「買空賣空」的大問題，等於是只要你想賣，只要掛出賣單，就可以憑空創造出「假債權」的商品，該系統便是一目了然的鐵證。

張禹宣強調，更為離譜的還在後頭，專利中甚至在範例中寫到，「如果買方掛12％的利率，代表他一年之後可以拿到本金100元與12元的利息」，掛越高拿越多，「吸引投資者加入」。在沒有任何確保給付的前提之下，根本在大聲宣告「本系統就是龐式騙局」，就是詐騙。該公司還故弄玄虛的聲稱，他們的獲利就是來自買賣方撮合的「利率價差」，如果買方掛12％賣方掛19％，當中的7％差距系統商賺走，這還真有人會信？

「是的，真的有人信了，就是經濟部智財局與金管會！」張禹宣直言，這麼離譜的詐騙系統，經濟部依然迅速的發放專利許可給台灣金隆im.B，讓投資人更無從判別。金管會則更是荒唐，桃園地檢署與調查站，早在2016-17年著手調查上門約談相關人等。甚至發現曾國緯從未到案說明，正是因為通緝犯的身分。最後檢調發函給銀行監理的金管會，了解im.B相關運作是否違法，金管會竟然認定：「im.B這套運作模式並沒違法。」

張禹宣表示，看看這麼簡單粗暴，完全違背金融常識的詐騙系統，我們的金管會官員竟然看不出來，查無不法。變相地成為詐騙集團拐騙投資人的助力，如果不是金管會與經濟部的背書，犯人早就繩之以法。這兩個單位，就是詐騙集團的幫兇。「顧立雄、丁克華、李瑞倉，出來打球！」