im.B詐騙集團風波持續延燒，民進黨立委陳歐珀也因此案退選，而與主嫌曾國緯關係密切的馥康生技董事長陳正修，先前被揭發與多名綠營政治人物交好，近日又被爆出與藍營的台北市長蔣萬安、桃園市長張善政有過合影。國民黨立委王鴻薇直言，綠營最近的攻擊實在很好笑，副總統、民進黨主席賴清德曾提出「排黑金槍毒」的高提名標準，對於陳歐珀捲入詐騙案，「還裝作一副沒有關係的樣子，是不是太離譜了」。

對於綠營拿陳正修與藍營政治人物合影的大肆影射，王鴻薇今在廣播節目《POP搶先爆》直言，「這個情節真的不一樣」，首先詐騙集團也不是陳正修，是曾國緯與張淑芬夫婦(情侶)，就算綠營想用合影轉移話題，但還是會被緊緊扣住。

王鴻薇指出，賴清德現在不只是普通的總統候選人，而是有提名權力的黨主席，沒有辦法怪罪給黨內提名沒有仔細審核，賴清德先前才高調聲明「排黑金槍毒」、「誠信條款」，如今陳歐珀被爆出與詐團有牽連，她也大酸賴清德，「你有這麼高的標準，結果陳歐珀發生這種事情，還裝作一副沒有關係的樣子，是不是太離譜了」。

「他們(民進黨)現在打的實在很好笑」，王鴻薇表示，在國民黨總統候選人侯友宜要求賴清德對黑金問題說清楚後，綠營竟然是反嗆侯友宜曾幫收賄一審遭判刑10年的新北市議員周勝考助選。王解釋，首先周勝考的案子尚未定讞。

王鴻薇續指，講起貪汙，最大的貪汙犯不就是保外就醫的前總統陳水扁嗎？賴清德過去還說「特赦陳水扁是我一貫的主張」，結果現在陳水扁每天都活蹦亂跳。王鴻薇嘲諷，賴清德被問及是否會特赦陳水扁時，賴卻是全部都躲著不回應，「完全不接球，你以為你在玩躲避球嗎？一直躲，躲的了初一，躲不了十五，終究還是要面對」。