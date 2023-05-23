反普丁的俄羅斯民兵部隊「俄羅斯自由軍團」( Freedom of Russia Legion)，昨天起從烏克蘭蘇梅州出發，跨境打擊別爾哥羅德州(Belgorod)，戰鬥持續到深夜，還沒有明確結果，各方說法也都不一致。

戰區(The Drive-The Warzone)報導，克里姆林宮的官方媒體Rybar Telegram稱「不明部隊襲擊別爾哥羅德的行政大樓，包括聯邦安全局的部門，攻擊造成的影響尚不清楚。」

別爾哥羅德州州長格拉德科夫 (Vyacheslav Gladkov)說，邊境城鎮發生了幾件無人機襲擊事件，「在格萊瓦龍(Graivoron)，兩座民宅樓被無人機投放的爆炸裝置引燃了一段時門，所幸不久後就熄滅，沒有人員傷亡。」

「鮑里索夫卡村(Borisovka)，有一架無人機向行政大樓的投擲爆炸裝置，也沒有造成人員傷亡。」

未經證實的報導稱，為阻止反抗軍活動，俄羅斯當局下令炸毀別爾哥羅德州的橋樑，此說法也無法確定。

俄羅斯自由軍團表示，他們獲得該地區的居民的認同，替他們帶路，因此順利進入別爾哥羅德。

調查俄烏戰場武器的Oryx網站稱，俄羅斯防衛部隊和反抗軍各繳獲了對方的裝甲車；俄羅斯繳獲了1輛美製 M1224 MaxxPro 防爆 (MRAP) 裝甲車，而反抗游擊隊繳獲了一輛八輪的俄羅斯 BTR-82A 步兵戰車 (IFV)。不過，該部隊稱那輛步兵戰車狀況不佳，需要後送修復。

反抗軍表示「現在正試圖籌集100 萬格里夫納（約合 27,000 美元），來修復擄獲的步兵戰車。」當然，前題是要先把這輛車運出別爾哥羅德。

美國國防部尚未對這個突發事發表評論，國務院發言人僅是重申「由烏克蘭決定如何進行戰爭。」

There’s absolutely no panic among the russians in Bilhorod (not Belgorod).

- Tell governor Gladkov that he’s a f…got, we’re being bombed here! What are you getting paid for?- calmly says the local woman while the men are opening the bomb shelter. pic.twitter.com/HbmjeOlVs4 — Operator Starsky (@StarskyUA) May 22, 2023

別爾哥羅德已出現逃亡車流，出城的公路上都是汽車；留下來的人們也在找地方躬藏，一段影片影示，居民正試著撬開被上鎖的防空洞，並且對政府的應變不太滿意。