國際障礙賽賽跑領導品牌「Spartan Race」斯巴達障礙跑競賽，將於今年10月14日、15日在新北市平溪舉辦，5月12日中午開放報名至今不到兩個禮拜，小勇士賽事3000人秒殺完售，大人賽事也僅剩少量名額，成為斯巴達障礙跑競賽進駐台灣多年以來最多人報名的場次。

斯巴達障礙跑競賽進駐台灣多年，跑者都認同這項活動「比三鐵容易，比路跑有趣」的口號，累積了許多斯巴達障礙跑愛好者，同時，主辦單位也透露，這次大人與小孩的賽事都將引進全新障礙關卡，讓大家有全新不同的體驗。

主辦單位補充，斯巴達障礙跑是最適合一般大眾參與的運動項目之一，很開心這個品牌在台灣越來越受到肯定，儘管接收到許多希望加開梯次的訊息，但為了維持大家體驗的品質不想超賣，希望讓參賽者們都能完整體會到斯巴達的樂趣，帶給大家一個安全、健康、快樂的賽事，因此仍決定控管人數。

斯巴達障礙跑競賽新北場也於5月23日晚上6點開放長度最長的ULTRA超獸賽（50公里、60關卡）報名，歡迎大家挑戰自我。