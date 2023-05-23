今（23）日是國民黨高雄市第3選區（左營、楠梓）立委提名作業的民調最後一天，陳玫娟請大家支持他，接到電話時請回答：支持陳玫娟。李眉蓁也獲得高雄市議員組成的KK陣線聯盟的支持；陳麗珍則低調回應，僅表示感謝大家的幫忙。

近來包含中廣董事長趙少康、立委陳玉珍及跨黨派的議會同仁相挺，有藍營男、女戰神之稱的羅智強、徐巧芯也聯手向民眾拜託。

面對黨內初選戰況愈來愈激烈，今（23）日國民黨男女戰神羅智強、徐巧芯也透過影片發聲力挺陳玫娟。徐巧芯笑說，陳玫娟這次要做左營、楠梓的立委初選，希望順利通過，能一起進國會。羅智強也籲請民眾支持陳玫娟，前進立法院。陳玫娟感謝諸多好友的支持，她表示會奮戰到底。

同樣角逐黨內初選的李眉蓁表示，近日來維持既定行程，獲得高雄市議員黃香菽、李亞築、白喬茵等人的支持，台南市議員謝龍介、媒體人羅友志也為她加油打氣。

陳麗珍方面，她說，感謝許多好友的支持，但自己沒有特別點名或拍成影片，近日來就勤走左楠地區，努力拜訪民眾。